Deux départs déjà actés au Standard ?

Le club liégeois devrait dégraisser son effectif cet été.

Selon les informations de La Dernière Heure, Le Standard aurait indiqué la sortie à Felipe Avenatti, dont le prêt au Beerschot ne s'est pas révélé concluant. L'attaquant Urugayen, sous contrat avec les Liégeois jusqu'en 2023, devra donc se trouver un nouveau club.

En outre, Adrien Bongiovanni (22 ans) n'aurait, lui non plus, pas d'avenir au Standard. Revenu depuis le Patro Eisden et autorisé à s'entraîner avec les U21 du Standard, Réginal Goreux lui aurait signifié que le club ne lui proposera pas de signer pro.