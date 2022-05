Thiago Silva sait déjà où et quand il veut finir sa carrière

A bientôt 38 ans, le défenseur brésilien a évoqué son avenir.

Thiago Silva a beau être un taulier à Chelsea (45 matchs disputés cette saison), l'ancien défenseur de l'AC Milan et du PSG est au crépuscule de sa carrière.

Le Brésilien, qui fêtera son trente-huitième anniversaire en septembre prochain, semble bien en être conscient. Il compte encore jouer au plus haut niveau, avant de retourner dans son pays natal.

"Il est très difficile de parler de l'avenir car on ne sait jamais ce qui va se passer, mais dans mon esprit, je me projette pour jouer jusqu'à 40 ans", a-t-il confié au Telegraph. "Je ne sais pas si je vais y arriver, on ne sait jamais avec ces choses-là, mais c'est ce à quoi je me prépare dans ma tête".

Il se verrait bien retourner à Fluminense, son club formateur et pour lequel il a disputé plusieurs saisons en pro.

"Fluminense est le club où j'aimerais finir. C'est le club où j'ai joué après avoir eu ma maladie et c'est le club qui m'a ouvert la porte après cette étape et qui a cru en moi quand personne ne pensait que Thiago Silva allait encore réussir en tant que joueur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est aussi le club que je soutiens."