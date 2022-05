Une première dans le football arabe : une femme va arbitrer une finale messieurs

La Marocaine Bouchra Karboubi va devenir la première femme à arbitrer une finale messieurs dans le monde arabe, lors de la finale de Coupe du Maroc ce samedi.

La fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé que Bouchra Karboubi (34 ans) arbitrera la finale de la Coupe du Trône (Coupe du Maroc) entre l’AS FAR et le Moghreb de Tétouan. Elle deviendra la première femme de l'Histoire à arbitrer une finale messieurs dans le monde arabe. Un superbe accomplissement pour celle qui travaille également en tant que policière. Elle avait également officié lors de la dernière CAN, en tant que membre de la cellule VAR ainsi qu'assistante.

Une autre femme arbitrera également en tant qu'assistante lors de cette finale, Fatiha Jermoumi.