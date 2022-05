Bart Verhaeghe évoque le sacre brugeois et se paie Paul Gheysens

Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, s'est laissé aller à quelques déclarations audacieuses après le titre de son équipe.

Verhaeghe a souligné que le Club de Bruges est une institution, bien plus que quelques joueurs et entraîneurs. Par exemple, le Club compte 170 personnes qui travaillent pour le club.

"Vous ne construisez pas cela en achetant un directeur sportif ou en effectuant quelques transferts. Vous devez travailler très dur pendant des années", a déclaré Verhaeghe à Het Nieuwsblad, en faisant référence à Paul Gheysens, le président de l'Antwerp.

La barre est placée encore plus haut pour la saison prochaine. "La Ligue des champions a été un peu décevante cette saison, notamment à cause des adversaires. Espérons que nous tirerons des équipes légèrement différentes cette fois-ci. Et cette année, la situation sera également claire en ce qui concerne le nouveau stade. J'espère pouvoir commencer à construire au printemps 2023."