Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Pour sa grande première avec Sunderland en Premier League, Noah Sadiki a marqué les esprits. Une belle victoire 3-0 contre West Ham.

Pour résumer l’enthousiasme autour de Noah Sadiki, rien de mieux que ce tweet devenu viral : "70 % de la Terre est recouverte d’eau, le reste est couvert par Noah Sadiki."

Sadiki faisait partie des sept nouvelles recrues alignées d’entrée, aux côtés de son compatriote Chemsdine Talbi, arrivé du Club de Bruges. Pour le Belgo-Congolais, c’était une première réussie en Angleterre.

Les journaux sous le charme

La presse a été unanime. Sadiki a récolté des notes entre 7 et 8 sur 10. Son énergie et les kilomètres parcourus ont impressionné. Les supporters l’ont même qualifié d"absolute nightmare to play against" et de "busy little bastard".

Ses qualités défensives ont été mises en avant. Interceptions, duels remportés et pressing constant ont fait de lui un élément clé du milieu de terrain. Un observateur de Sunderland l’a même comparé à N’Golo Kanté.

L’entraîneur Régis Le Bris s’est dit satisfait de son entrejeu, où Sadiki était associé à Granit Xhaka et Habib Diarra. "Il est essentiel d’avoir trois milieux avec une bonne connexion et des qualités différentes. Ce dispositif a très bien fonctionné", a-t-il déclaré.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Sunderland
Noah Sadiki

Plus de news

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

Un ancien joueur de l'Equipe de France réclame 65 millions à la FIFA et à l'Union belge

13:00
Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil" Réaction

Une recrue de choix pour Charleroi : "Il a le bon profil"

12:40
Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

Adriano Bertaccini sacrifié : la drôle de gestion de Besnik Hasi

11:40
3
"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

"Beaucoup de joueurs n'assument pas leurs responsabilités" : Philippe Albert charge Anderlecht malgré la victoire

11:00
Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

Matthieu Epolo jamais Diable Rouge ? Les grandes manœuvres de...Claude Makélélé ont commencé

12:20
📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

📷 OFFICIEL : Une jeune pépite française débarque au Club de Bruges

12:00
Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

Le Club de Bruges a-t-il mal recruté ? : "L'attaque est trop limitée"

11:20
1
Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..." Interview

Improbable Kevin Rodriguez, qui a déjà... triplé son total de la saison dernière : "Pourtant, je jouais déjà bien..."

06:40
L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

L'expulsion de Thomas Henry était-elle justifiée ? "Quand tu attends, les gens commencent à douter"

09:00
Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre" Réaction

Charleroi a-t-il été volé contre l'Antwerp ? "C'est impossible à comprendre"

09:45
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dendoncker

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/08: Dendoncker

07:20
"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

10:40
Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

Un surprenant meilleur buteur du championnat : "Normalement, je ne suis pas du genre à marquer beaucoup..."

07:00
Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

Surprise dans le dossier du transfert de Leander Dendoncker !

07:20
Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

Émotion à San Siro : un hommage poignant pour le fils décédé de Matthias Verreth

09:30
"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

"Je n'ai jamais envisagé de jouer avec deux attaquants" : Besnik Hasi revient sur la titularisation d'Adriano Bertaccini

06:00
2
Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

Climat tendu au Bayern : un cadre met Vincent Kompany dans l'embarras

08:30
Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

Mauvais présage pour Romelu Lukaku ? Sa blessure pourrait être plus grave

08:03
Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

Anderlecht prêt à casser sa tirelire et formuler une offre pour un ailier prometteur ?

23:30
1
Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

07:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/08: Antunes Gouveia - Tzolis

23:30
"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

"Ça peut être très difficile" : un Brugeois, ex-Diable Rouge, prévient les Rangers avant la Ligue des Champions

06:20
"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

"Ça devrait toujours être sifflé" : le deuxième but d'Anderlecht remis en cause par Dender

21:40
3
"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

23:20
Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille" Réaction

Charleroi doit-il attendre d'être mené pour commencer à jouer ? "Il faut qu'on se réveille"

22:40
"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

23:00
🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

🎥 Une première alerte, puis la catastrophe : la double bourde de Martin Delavallée avec Charleroi

22:20
Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

Le Cercle de Bruges assomme Westerlo en dix minutes et signe sa première victoire de la saison

21:25
Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

Kevin Mac Allister méritait-il rouge pour son intervention sur Timothé Nkada ? L'attaquant du Standard se livre

19:00
12
🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

🎥 À la Lamine Yamal : superbe but de Dodi Lukebakio pour la reprise de la Liga

22:00
Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Réaction

Guiagon homme du match, Delavallée à la faute : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

21:00
Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

Pas encore de première victoire mais la réaction attendue : Charleroi bouscule l'Antwerp

20:27
Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien" Réaction

Thorgan Hazard le sait, il ne saura pas tout jouer : "Ne pas aller en Moldavie, ça m'allait très bien"

17:40
Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

20:00
Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

19:30
Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

Dimanche amer pour la RAAL, battue dans le temps additionnel à Saint-Trond

18:03

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved