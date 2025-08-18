Premiers pas réussis pour Noah Sadiki en Angleterre, la presse s'enflamme : "Un cauchemar de jouer contre lui"

Pour sa grande première avec Sunderland en Premier League, Noah Sadiki a marqué les esprits. Une belle victoire 3-0 contre West Ham.

Pour résumer l’enthousiasme autour de Noah Sadiki, rien de mieux que ce tweet devenu viral : "70 % de la Terre est recouverte d’eau, le reste est couvert par Noah Sadiki."

Sadiki faisait partie des sept nouvelles recrues alignées d’entrée, aux côtés de son compatriote Chemsdine Talbi, arrivé du Club de Bruges. Pour le Belgo-Congolais, c’était une première réussie en Angleterre.

Les journaux sous le charme

La presse a été unanime. Sadiki a récolté des notes entre 7 et 8 sur 10. Son énergie et les kilomètres parcourus ont impressionné. Les supporters l’ont même qualifié d"absolute nightmare to play against" et de "busy little bastard".

Ses qualités défensives ont été mises en avant. Interceptions, duels remportés et pressing constant ont fait de lui un élément clé du milieu de terrain. Un observateur de Sunderland l’a même comparé à N’Golo Kanté.

L’entraîneur Régis Le Bris s’est dit satisfait de son entrejeu, où Sadiki était associé à Granit Xhaka et Habib Diarra. "Il est essentiel d’avoir trois milieux avec une bonne connexion et des qualités différentes. Ce dispositif a très bien fonctionné", a-t-il déclaré.