Suspension confirmée pour Amir Murillo, avec une amende supplémentaire

Le Panaméen s'était rendu coupable d'un geste d'énervement lors de la défaite face à l'Union Saint-Gilloise (0-2).

Amir Murillo connait sa sanction après son expulsion face à l'Union, et elle est, comme prévu, assez lourde. Le latéral panaméen écope de 4 matchs de suspension, dont un avec sursis. Une amende de 3500 euros a également été prononcée par le parquet, qui a de plus demandé la levée de son sursis, encore d'application après son exclusion face à OHL en novembre. Au total, 4 matchs de suspension donc. Murillo manquera le dernier match de la saison face à Bruges et les trois premiers matchs de la saison prochaine - si toutefois il reste en Belgique.

En outre, et cela fait lien avec la déclaration de Kompany après le match face à l'Union qui disait que "cela ne restera pas sans conséquences", Anderlecht a annoncé qu'une amende supplémentaire sera ajoutée par le club, sans en communiquer néanmoins le montant.