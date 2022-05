Loïs Openda élu Joueur du mois de mai en Eredivisie !

Loïs Openda (22 ans) a été élu Joueur du mois de mai en Eredivisie suite à ses excellentes performances (trois buts inscrits sur le mois). Openda a terminé deuxième meilleur buteur d'Eredivisie cette saison.

𝗣𝗮𝗰𝗲 𝟵𝟵 😱 🐐 The Eredivisie Player of the Month card of Openda is now available in @easportsfifa Ultimate Team 22 👏 Like? 🔥 pic.twitter.com/wNvox5OYO0