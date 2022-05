Dante Vanzeir évoque le penalty raté contre le Club : "Un tournant dans la course au titre, mais j'ai pris mes responsabilités"

L'Union a failli créer l'exploit cette saison, mais le club bruxellois n'est pas parvenu à prendre la mesure du Club de Bruges lors des Playoffs 1. Le promu termine tout de même deuxième du championnat et devient ainsi vice-champion.

Dante Vanzeir a reçu un carton rouge à Charleroi après son coup de poing sur Ozornwafor, ce qui l'a obligé à purger cinq matchs de suspension. Lors des Playoffs 1, le Limbourgeois a raté quelques belles occasions et un penalty crucial lors du match au sommet contre le Club de Bruges.

"C'était un tournant dans la course au titre, mais j'ai échoué à ce moment-là. Avec le recul, on se pose beaucoup de questions. Etais-je le bon joueur pour le tirer ? Je sortais de cette longue suspension et je n'avais pas été très efficace à Anvers la veille. J'étais le premier sur la liste, alors j'ai pris mes responsabilités. Ce raté est un tournant dans la course au titre", explique l'attaquant dans Het Nieuwsblad.

"Je penserai toujours : et si j'avais marqué ce penalty ? Peut-être serions-nous devenus champions, même si on ne peut pas en être sûr. C'est fini, tu dois faire avec. Comment ? J'ai fait ça tout seul, parce que je ne suis pas resté longtemps dans le vestiaire. Ma petite amie sait aussi qu'il est préférable de me laisser tranquille. Parler trop ne me convient pas dans un moment comme celui-là. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Oh, j'aurais dû faire mieux, c'est aussi simple que cela", conclut Vanzeir.