(Exclusif) Marius Noubissi veut rester en Belgique : "Démontrer mes qualités en devenant l'un des meilleurs attaquants du championnat"

Après quatre années de bons et loyaux services, le buteur camerounais va quitter le club anversois cet été afin de relever un nouveau challenge.

En fin de contrat, Marius Noubissi va quitter le Beerschot cet été après une année chaotique qui a vu le club être relégué en D1B. "Une année compliquée pour l'équipe, mais aussi pour moi. Il y a eu les pépins physiques en général dont mes problèmes aux adducteurs dont deux déchirures puis les changements de coach ont pesé dans la balance aussi. Le niveau de concentration n'était plus le même que les années précédentes. Sans oublier le fait que nous ne sommes pas parvenus à revenir à notre niveau de ces deux dernières années", nous confie le buteur camerounais qui a disputé 94 rencontres pour les Rats toutes compétitions confondues et inscrit 25 buts et distillé 5 passes décisives.

"Hernan Losada et Will Still ont été des grands frères pour moi"

Le joueur âgé de 25 ans était titulaire lors de ses premières saisons au sein du club anversois avant de jouer moins par la suite. "Les nouveaux coachs (Peter Maes, Javier Torrente et Greg Vanderidt) avaient une philosophie de jeu différente par rapport au jeu mis en place par Hernan Losada et Will Still. Ces deux derniers ont été des grands frères pour moi. Ils ont cru en mois dès mon arrivée et me parlaient beaucoup. Quand je marquais, j'allais toujours vers eux. Ils m'ont donné beaucoup de confiance, et c'est important pour un joueur. Ils me poussaient vers l'avant", explique le joueur âgé de 25 ans.

"Des clubs de D1A sont venus aux nouvelles ainsi que des clubs étrangers"

Quel avenir pour le natif de Bamougoun ? "J'aurais aimé laisser le club en D1A lors de mon départ. Je suis en fin de contrat désormais, mais je continue de m'entraîner. Pour l'instant, je suis en vacances au Cameroun, mais je me prépare déjà pour le prochain exercice. Je laisse mes agents s'occuper de mon avenir. Des clubs de D1A sont venus aux nouvelles ainsi que des clubs étrangers (Allemagne, France, Turquie et Israël). Toutefois, j'aimerais rester en Belgique car je m'y sens bien et que je veux démontrer mes qualités en devenant l'un des meilleurs attaquants du championnat", souligne Marius Noubissi qui souhaiterait rejoindre la sélection des Lions Indomptables par la suite.