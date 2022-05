Andreas Wieland explique pourquoi il a rejoint le Beerschot

Lors de la présentation du nouvel entraîneur du Beerschot, le style de jeu souhaité est clair : une pression élevée, un football direct et la possession du ballon, cette combinaison devrait pouvoir apporter du succès au club anversois.

Andreas Wieland a expliqué pourquoi il avait choisi le Beerschot. "Dès le début, je me suis sentie très à l'aise. Nous avons eu plusieurs réunions, en ligne et en personne. J'ai eu la chance de visiter le club. Nous avons rapidement été sur la même longueur d'onde concernant ce que nous voulons voir sur le terrain et où nous voulons arriver. Je suis très heureux et honoré d'être l'entraîneur d'un club aussi traditionnel."

En tant qu'étranger, Wieland a sans doute dû commencer par étudier le football belge. "J'ai eu la chance de regarder de nombreux matchs de D1A et D1B. J'ai une bonne idée de comment s'est passée la saison dernière. La saison a été difficile pour l'ensemble du club. J'ai également une bonne idée des joueurs qui sont encore sous contrat."

Contre-pressing

L'Autrichien met en avant un type de jeu clair qu'il vise avec le Beerschot. "Je veux voir une équipe très proactive et intensive, que nous ayons le ballon ou pas. Nous voulons mettre la pression sur les adversaires en haut du terrain, pour conquérir le ballon et créer des occasions. Lorsque nous aurons le ballon, nous jouerons un football direct. Nous devons être prêts lorsque nous perdons le ballon et opter immédiatement pour le contre-pressing."

L'envie de jouer ce type de football a grandi en lui au fil des ans. "Ce style de jeu s'est développé avec moi pendant mes années en tant qu'entraîneur de jeunes, mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint et entraîneur principal. Un style proactif m'aurait également convenu en tant que joueur. Vous voulez toujours obtenir un avantage, mais cette vision s'est développée depuis le début de ma carrière d'entraîneur. C'est nécessaire. J'espère aussi être un meilleur entraîneur dans trois ans que je ne le suis aujourd'hui."