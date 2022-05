Vincent Kompany proche d'un départ d'Anderlecht ?

Intéressé par s'attirer les services du coach d'Anderlecht, Burnley aurait passé la vitesse supérieure. Ce ne serait pas le seul club où le Belge peut atterrir...

Bien que relégué en Championship la saison prochaine, Burnley n'aurait pas perdu la piste le menant à Vincent Kompany.

The Athletic, toujours très bien informé, révèle même que les Clarets seraient actuellement en discussions avec le coach d'Anderlecht afin que ce dernier reprenne les rênes de l'équipe. L'ancien défenseur de Manchester City ferait partie d'une liste de trois personnes préselectionnées par le club, qui compte se trouver un nouvel entraîneur d'ici la fin de la semaine prochaine. Le média ajoute que Kompany serait intéressé par relever ce nouveau défi malgré la relégation.

Vince The Prince bientôt de retour en Angleterre ? La situation semble en tout cas avoir évolué, et "VK" pourrait bien atterrir dans un autre club, un autre championnat, et cela très (très) prochainement. En effet, selon le journaliste Sacha Tavolieri, Kompany pourrait également partir en Bundesliga. Le coach devrait annoncer lui-même la nouvelle...après-midi !