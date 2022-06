Nations League : la République tchèque prend le dessus sur la Suisse

Voici tous les résultats des matchs de Ligue des Nations.

Dans le groupe 2 de la ligue A, composé en outre du Portugal et de l'Espagne, la République Tchéque a remporté son affrontement face à la Suisse (2-1). La Nati a encaissé un but de Kuchta dès la 11e minute, puis a égalise via Okafor avant la mi-temps. Gagnant récent de l'Europa League avec Francfort, Djibril Sow a marqué contre son camp et a entériné le score final. La République tchèque prend la tête du groupe.

Dans le groupe 2 de la ligue B, Israel a partagé face à l'Islande (2-2) avec le gardien d'OHL Runarsson dans les cages.

Dans le groupe 4 de la même ligue, la Serbie s'est inclinée face à la Norvège. L'inévitable Erling Haaland a marqué l'unique but de la rencontre. La Suède, avec le Mauve Olsson, s'est imposé 0-2 face à la Slovénie.

Les autres résultats :

Chypre (sans Laifis) 0 - 2 Kosovo (avec un but de l'ancien de Genk Zhegrova)

Irlande du Nord 0 - 1 Grèce

Bulgarie 1 - 1 Macédoine du Nord

Géorgie (avec Mikautadze buteur) 4 - 0 Gibraltar

Estonie 2 - 0 Saint-Marin