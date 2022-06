(Exclusif) Michel Lecomte : "Le Qatar est la dernière chance pour Martinez de faire quelque chose avec les Diables"

L'ancien directeur des sports à la RTBF a accepté de donner son avis avisé sur la situation des Diables Rouges.

Durant sa carrière en tant que directeur des sports à la RTBF, Michel Lecomte a bien évidemment pu suivre les Diables Rouges, au fil des générations, de leurs performances et de leurs matchs mythiques. Il a jeté un regard sur la situation actuelle de notre sélection nationale, qui joue ce vendredi son premier match de Ligue de Nations face aux Pays-Bas, avant de s’envoler en novembre pour la Coupe du monde au Qatar.

Walfoot : Kevin De Bruyne a récemment déclaré que la Ligue des Nations était uniquement une compétition "de matchs amicaux sans importance" . Ces quatre matchs arrivent-ils au bon moment ?

Michel Lecomte : "Je comprends De Bruyne. Ils ont beaucoup donné. Quelle que soit l’importance, les enjeux, chaque homme fatigue. Et eux, qui jouent sur les plus belles scènes internationales, ou qui sont champion d’Angleterre, ils doivent encore redonner ce dernier coup de rein avant de partir en vacances. On peut comprendre ce genre de réaction, mais en même temps je ne connais pas un mec qui sur le terrain a la carrure d’un De Bruyne. Face aux Pays-Bas, je n’ai pas l’impression que De Bruyne va lever le pied et montrer qu’il est fatigué par cette saison. Il faut relativiser. Mais il faut aussi peut-être que la FIFA entende aussi cela, et que dans l’ensemble de ses programmes elle tienne compte que pour les grands joueurs, à un moment donné, la charge devient trop grande."

W. : L’occasion justement pour Martinez de faire un peu tourner son effectif ? De faire jouer Hazard ?

M. L. : "Moi ce qui me préoccupe le plus, c’est Eden Hazard. Ça tombe bien pour Eden. La Ligue des Nations tombe bien pour lui, il va prendre du temps de jeu, de la confiance. Tant mieux. Et puis il y a Lukaku, et ça va lui faire du bien aussi. Peut-être que ce serait bien dans sa tête qu’il y ait un transfert, comme ça il sera moralement gonflé à bloc. Ce serait peut-être bien d’avoir des défenseurs, parce qu’on a beau avoir un portier infranchissable, il nous faut une défense un peu plus solide que celle qu’on a."

W. : Une défense vieillissante, c’est vrai. Il y a quand même quelques belles promesses, avec Theate notamment.

M.L : "Oui Theate par exemple, c’est un super élément. Mais les jeunes, ça progresse par paliers. Theate il était encore à Ostende l’an dernier. Mais les qualités sont là, et peut-être qu’il va se montrer sur des matchs comme ceux de Ligue des Nations. Après, derrière on a quand même avec certitude un solide Castagne, qui va laisser ses ennuis physiques derrière lui, et ça c’est costaud. Mais bon, tu ne vas pas aller au front seulement avec lui."

W. : Au niveau des transferts, beaucoup de Diables sont en fin de contrat ou sont cités dans un nouveau club. Martinez avait justement dit qu’il n’aimait pas trop les mouvements à la mi-saison, parce que ça rajoutait de l’incertitude…

M.L. : "Pour Lukaku, s'il part de Chelsea c'est pas plus mal. Je ne me positionne pas sur les autres, mais si je prends par exemple Eden, qui est soulagé que Mbappé n'arrive pas au Real...Lui, on sent qu'il va tout donner. Il veut pas partir sur une mauvaise note, et veut se remettre en selle au Real, pour justement apporter aux Diables ce qu'il a pu leur apporter, et ça chacun en est conscient. Lukaku il est vraiment dans un contexte défavorable, et pour les autres je pense qu'il faut faire du cas par cas.

W. : Ces matchs pourraient permettre de tester quelques ajustements, parce que dans 5 mois c'est déjà le Qatar et il reste pas mal d'incertitudes dans le noyau.

M.L. : "C'est vrai. Le calendrier va être chargé, avec les reprises. Après, Martinez gère très très bien son groupe et connait très bien l'ensemble des possibilités qu'il y a. Faisons lui confiance, pour ce qui restera sa dernière chance de faire quelque chose, elle est en tout cas moins grande que la dernière fois (en 2018 en Russie, ndlr). Mais là, Courtois va impressionner tous les attaquants, moi j'ai en tête le geste de Salah en finale de la Ligue des Champions où il se dit 'C'est pas possible'. En plus, Courtois a fait un bon choix, c'est celui de prendre du repos, tu peux totalement laisser les filets à Mignolet après ce qu'il a montré en play-offs, même si durant la saison il a parfois été un peu approximatif et a eu des buts sur la conscience. Il y a quand même des jeunes, et Witsel va vouloir faire un grand mondial et se préparer pour. Voilà on a parlé de la défense, mais peut-être qu'après les matchs de Nations League on aura un discours totalement différent. Si c'est une obsession, ça doit être encore plus l'obsession de Martinez."