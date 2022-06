🎥 Il y a 25 ans, Roberto Carlos inscrivait le plus beau coup franc de l'histoire

Un an avant la Coupe du Monde en France qui avait vu le sacre des Bleus, Roberto Carlos défiait les lois de la physique.

En 1997, la France organisait le « Tournoi de France ». Le but ? Une répétition générale avant la Coupe du Monde 1998. La France, l’Angleterre, l’Italie et le Brésil sont les participants d’un tournoi où tout le monde affronte tout le monde.

Au final, l’Angleterre l’emporte avec 6 points devant le Brésil, la France et l’Italie. Mais tout le monde se souvient d’une chose lors de ce tournoi : le fabuleux but sur coup franc de Roberto Carlos, dans un stade de Gerland en pleine rénovation et face à un Barthez médusé.

Quelques minutes plus tard, Marc Keller aura égalisé pour l’équipe de France mais franchement, qui se souvient de lui quand dans ce match il y a eu ce but fantastique ?