L'Anversois Aurelio Buta a trouvé son nouveau club

Après 4 ans passés à l'Antwerp, le latéral portugais de l'Antwerp Aurélio Buta est en fin de contrat et va partir cet été. Sa nouvelle destination ne ferait plus vraiment de doute : il s'agirait du récent vainqueur de l'Europa League, l'Eintracht Francfort.

Selon Fabrizio Romano, Buta a signé son contrat avec le club allemand, suite de leur accord verbal. Il s'est engagé jusqu'en juin 2026.

Buta aura joué 128 matchs avec le Great Old, avec en prime une Coupe de Belgique et une remontée en D1A.

Le transfert a ensuite été officialisé, comme prévu !

