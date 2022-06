Sinan Bolat explique pourquoi il a rejoint Westerlo

Pourtant dans le viseur de Fenerbahçe depuis janvier, Sinan Bolat a finalement opté pour Westerlo.

Sinan Bolat quitte gratuitement La Gantoise pour rejoindre Westerlo où il a signé un contrat de quatre saisons.

"Pourquoi ai-je choisi Westerlo ? J'avais l'habitude de jouer au Kuip avec le Standard, ce sont des matchs qui sont restés dans ma mémoire", a déclaré Bolat à la RTV. "On remarque par tout que le club a énormément évolué", a-t-il ajouté.

"Je ne peux pas nier que le contrat à long terme m'a séduit. C'est une belle marque d'appréciation. D'autres clubs faisaient la course pour mon arrivée et je dois remercier Fenerbahçe d'avoir essayé de me faire venir jusqu'à la dernière minute", a conclu le portier turc.