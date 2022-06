Buteur lors de sa première chez les Diables, Openda rentre déjà dans un cercle très fermé

Le jeune attaquant n'a pas perdu de temps, et a marqué pour sa première sous le maillot des Diables.

Alors que le marquoir affichait un score de 5 buts à 1, Lois Openda a bien suivi un travail parfait de Thorgan Hazard et a crucifié Dragowski. Un but qui ne change rien, évidemment, aux trois points récoltés par les Belges et entérinés bien avant dans le match, mais qui veut dire beaucoup pour l'avant de 22 ans.

Monté au jeu à la 84e à la place de Batshuayi, Openda a marqué après seulement 9 minutes. A ce petit jeu, dans le noyau des Diables actuel, il n'y a que Michy (après 3 minutes) et Witsel (5 minutes) qui ont fait mieux lors de leurs débuts. Batshuayi partage d'ailleurs ce record avec Tom Caluwé.

Autre stat de cette belle soirée pour le joueur du Club de Bruges, et non des moindres : il est dorénavant le 11e joueur de l'Histoire de nos Diables à marquer lors de sa première cap. Outre Batshuayi, Witsel et Caluwé, il rejoint ainsi Geoffrey Claes, Gert Claessens, Tom Caluwé, Kevin Mirallas, Kevin Roelandts, Christophe Lepoint, Marvin Ogunjimi et Laurent Depoitre.

Openda a tout pour faire partie de l'avenir des Diables, il fait déjà en tout cas partie d'une prestigieuse lignée.

💭 | Des débuts de rêve pour Loïs Openda ! 🥇 pic.twitter.com/VEfL8D4X2f — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 9, 2022