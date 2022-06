Nouvelle défaite de la France qui va perdre son titre, le Danemark assure

Pour la première fois de son histoire, la Croatie a battu la France.

Les Bleus ne tournent vraiment pas très rond en ce mois de juin 2022. Les joueurs de Deschamps se sont en effet inclinés ce lundi soir à domicile contre la Croatie. Tout s'est joué dans les premières minutes car sur son premier corner, la Croatie obtient un penalty pour une faute un peu involontaire (mais réelle au 3ème ralenti) dans le rectangle de Konaté. Modric ne se fait pas prier pour ouvrir le score (4', 0-1).

Ensuite, les Croates vont défendre, et bien, car Benzema et Mbappé ont beau tout essayer, ils ne parviendront pas à égaliser. Les Bleus s'inclinent donc, leur deuxième défaite en quatre matches. Dans l'autre rencontre, le Danemark s'est imposé sur le score de 2-0 contre l'Autriche grâce à des buts de Wind et de Skov Olsen.

La conséquence, c'est que la France est dernière de son groupe avec 2 points et ne peut donc plus aller chercher les Danois qui en ont 9. A deux journées de la fin, les Bleus perdent donc leur trophée de la Ligue des Nations... et devront battre l'Autriche pour ne pas rester dernier et donc descendre dans le groupe B.

Dans la dernière rencontre, Israël et l'Islande ont partagé sur le score de 2-2.