Reprise des entraînements au KV Ostende, avec un effectif remanié

Le KVO prépare lui aussi sa saison 2022-2023.

Le KV Ostende a annoncé via ses canaux officiels que son équipe première s'entraînera dès ce lundi.

L'effectif d'Yves Vanderhaeghe sera composé de "nouvelles" têtes, avec le retour de prêt de Sieben Dewaele. Acheté l'an dernier à Anderlecht, le milieu de terrain de 23 ans avait été directement prêté à Nancy. Mickaël Biron, également prêté à Nancy, revient lui aussi dans le groupe. A noter enfin les retours de Mo Berte et Preben Stiers (en provenance de Den Bosch) et de Marko Kvasina. L'Autrichien a participé au maintien du FC Lucerne en D1 suisse et reviendra plus tard.

"Mickaël Biron rejoint aussi plus tard car il a disputé des matches internationaux avec la Martinique, tout comme Kenny Rocha (Cap-Vert) et Thierry Ambrose (Guadeloupe)", a communiqué le club, qui a également fait savoir que D'Arpino, McGeehan et Schelfhout seront absents pour cause de blessures.

Enfin, Jakel (Leipzig), Fortes (Lens), Scherpen (Brighton) et Urhoghide (Celtic) sont retournés dans leur club.