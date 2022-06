Un membre du staff de Bruges quitte le Club pour La Gantoise

Après une saison au Club de Bruges, l'analyste vidéo des Blauw & Zwart Gertjan De Mets rejoint La Gantoise.

Gertjan De Mets (35 ans), ancien joueur du KV Courtrai et du Club de Bruges où il a été formé, a mis un terme à sa carrière en 2019. Il devient alors entraîneur de jeunes et vidéo-analyste à La Gantoise, mais quitte la Ghelamco Arena l'été dernier pour rejoindre Bruges, en tant qu'analyste vidéo toujours.

Un an plus tard, retour à l'envoyeur : De Mets quitte Bruges pour Gand, et occupera à nouveau les fonctions d'analyste vidéo chez les Buffalos.