Luka Modric : "C'est inhumain de nous faire jouer autant de matchs"

Le capitaine de la Croatie s'est à son tour levé contre le nombre exponentiel de matchs.

De nombreuses personnalités du football s'étaient exprimées dernièrement afin de dénoncer la saison à rallonge : Kevin De Bruyne, Bernardo Silva... Ce fut ensuite au tour du capitaine de la Croatie, Luka Modric, qui a joué pas moins de 55 matchs cette saison avec le Real Madrid et l'équipe nationale.

"Ce n'est pas normal de nous faire jouer quatre matchs en dix jours après une saison comme celle-ci. C'est inhumain", a déclaré Modric à Nova TV. "Le temps et l’encombrement de ces matchs me dérangent. Mais il faut donner le maximum, et je pense qu’on a donné plus que ça."

La Croatie, tombeuse de la France, est actuellement deuxième de son groupe de Ligue des Nations, à deux points du Danemark.