La FIFA dévoile les stades sélectionnés pour le Mondial 2026

Le Mondial 2026 se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La FIFA a dévoilé cette nuit les 16 villes hôtes de la Coupe du monde 2026, se déroulant aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. 11 villes sélectionnées se situent aux USA (New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas, Philadelphie, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami et Seattle), 2 au Canada (Toronto et Vancouver) et 3 au Mexique (Mexico City, Guadalajara et Monterrey). A noter que le stade hôte de la finale n'a pas encore été décidé.