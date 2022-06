La Juve bientôt fixée sur deux dossiers ?

Une nouvelle fois privée de Scudetto et battue en finale de la Coppa par l'Inter, la Juventus a de plus échoué dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, face à Villarreal. Les Bianconeri devront faire sans Chiellini, Dybala, Morata,... la saison prochaine pour retrouver les sommets.

Habitués à recruter librement des joueurs majeurs, les Juventini devraient normalement voir débarquer prochainement deux expérimentés, dont un qui connait bien la maison.

On a beaucoup parlé du retour de Paul Pogba à Turin, et cela est très proche d'être bouclé. Fabrizio Romano annonce en effet que le Français va s'engager avec la Vieille Dame. Cela ne serait plus qu'"une question de temps."

Alors qu'il avait semblé avoir tourné le dos aux Italiens et choisi l'option du FC Barcelone, Angel Di Maria devrait bien évoluer sous les couleurs Bianconeri la saison prochaine. Il devrait en tout cas donner sa réponse à Massimiliano Allegri cette semaine. Un contrat d'un an l'attend à Turin.

