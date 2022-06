Les vérites de Nasser Al-Khelaïfi: "Nous n'avons pas parlé avec Zidane, mais bien avec Nice"

Galtier est donc de plus en plus proche du PSG.

Avec un Mauricio Pochettino condamné, la question de l’identité du futur entraîneur du Paris Saint-Germain a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. De retour en France, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, a pour la première fois pris la parole dans ce dossier et confirmé la nomination imminente de Christophe Galtier (Nice).

"On a une shortlist de coachs, on discute avec Nice, ce n’est pas un secret. J’espère qu’on trouvera rapidement un accord mais je respecte Nice et le président Rivère, chacun défend ses intérêts", a expliqué le Qatari dans les colonnes du journal Le Parisien, avant d’éteindre la rumeur Zinedine Zidane, chouchou de Doha, qui aurait décliné pour l’instant.

"J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des Champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement, a juré le dirigeant. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. (...) Quand je dis 'nous', c’est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n’ai jamais discuté avec lui. (...) On a choisi une autre option. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place." Un discours peu surprenant au vu de la tournure des événements…