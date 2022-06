Nasser Al Khelaïfi se paie Tebas: "Je ne connais pas cette personne"

C'est décidément la guerre des mots entre les deux hommes.

Plus discret ces derniers mois, Nasser Al Khelaïfi a réalisé une tournée médiatique pour mettre plusieurs sujets à plat. Le président du Paris Saint-Germain en a profité pour répondre aux nombreuses critiques de son homologue de la Liga, Javier Tebas.

"Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne, a lâché NAK, très offensif, dans Marca. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations. Ce n’est pas notre style. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons."

"Je me fiche de ce qu’il dit, la vérité, on en parle depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons continuer. Nous ne sommes pas inquiets, pas plus que tout ce qui sort dans les médias, parce que nous ne pouvons pas perdre notre temps avec tout ce qui sort", a terminé le dirigeant qatari.