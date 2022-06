Tebas reprend Nasser Al Khelaïfi: "Il nous prend tous pour des idiots"

Cette histoire sans fin devient un peu ridicule.

Javier Tebas n'a pas perdu de temps. Sévèrement critiqué par Nasser Al Khelaïfi, le patron de la Liga a répondu de manière musclée au président du Paris Saint-Germain.

"Al Khelaïfi, c'est d'un autre niveau, il nous prend tous pour des idiots (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et il se présente dans Marca pour donner des leçons avec supériorité et l'arrogance d'un "nouveau riche". Les règles n'existent pas pour le PSG. Nous continuerons à lutter pour un football durable et sans triche", a lâché le dirigeant espagnol sur Twitter.