Une vieille connaissance revient au KRC Genk pour assister Dimitri de Condé

Dimitri de Condé a une nouvelle force avec laquelle travailler. Il s'agit d'une vieille connaissance, qui était auparavant actif en tant que joueur au KRC Genk et qui assume désormais un autre rôle.

Genk annonce le retour de Sem Franssen. L'ancien portier devient le nouveau coordinateur technique. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec le responsable du football, Dimitri de Condé.

"Ces dernières années, je me suis davantage concentré sur le secteur privé, où j'ai occupé des postes de directeur financier et de directeur général dans les secteurs de la construction et des RH. Je peux maintenant combiner ces expériences avec ma passion pour le football et surtout pour le KRC. Je suis impatient de contribuer aux futurs succès de Genk", a expliqué Franssen.