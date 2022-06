Felice Mazzù explique pourquoi il a pris Guillaume Gillet dans son staff

Anderlecht est un environnement différent de celui de l'Union. Felice Mazzù le savait avant de signer. Il en avait déjà fait l'expérience avec Genk, mais même si les Mauves ont perdu quelques plumes ces dernières années, mais l'intérêt porté au club est toujours aussi important.

À Genk, Felice Mazzù n'a pas réussi à s'imposer. "J'ai beaucoup appris de ce passage. Je suis un homme différent maintenant, mais le même que j'étais avant Genk."

Il n'a pas trop voulu évoquer son départ de l'Union. "Je suis reconnaissant envers l'Union pour ces deux merveilleuses années. Mais quand un club comme Anderlecht vous contacte, vous n'hésitez pas. C'est un club qui a un passé, mais aussi un avenir. L'Union m'a aidé à me développer. Comment ça s'est terminé ? Je ne veux plus parler de ça."

Pour se préparer pleinement, Mazzù a également choisi prendre Guillaume Gillet dans son staff. "Je voulais vraiment quelqu'un de plus. Guillaume était déjà là et c'est la bonne personne à avoir à bord. Il a été champion ici quatre fois, connaît la culture et les valeurs du club et deviendra très important pour le parcours de l'équipe et pour moi-même."