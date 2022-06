La Premier League pour De Ketelaere ?

Où évoluera Charles De Ketelaere la saison prochaine ? Annoncé depuis de longues semaines à l'AC Milan, la piste lombarde avait pris une ampleur considérable après que les médias italiens aient affirmé que le jeune belge allait bel et bien rejoindre le champion d'Italie.

Mais il ne faut pas oublier que CDK plait aussi en Premier League. Leicester était venu aux nouvelles il y a quelques mois. Et selon Fabrizio Romano, un autre club de l'élite anglaise voudrait s'offrir ses services. Il s'agit de Leeds United. Les Peacocks verraient en le Diable Rouge une option pour remplacer Raphinha, en instance de départ vers le Barça ou Arsenal.

Excl: Leeds are monitoring Bruges star Charles De Ketelaere as one of the options in the list, as Raphinha could leave for £65m. AC Milan are also interested in De Ketelaere since long time, part of the list. ⚪️🇧🇪 #LUFC



Leeds list also includes Cody Gakpo but not advanced/close.