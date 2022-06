🎥 La Gantoise balayée par Westerlo en amical !

Les Buffalos ont concédé une lourde défaite face au promu.

Ce vendredi, La Gantoise se rendait au Kuipje pour une rencontre amicale face à Westerlo, champion de deuxième division.

Très vite, ce sont les locaux qui ont pris les devants. Seigers puis Foster marquent. En seconde mi-temps, c'est la débandade : Vaesen fait 3-0. Les Buffalos se reprennent un peu grâce au premier but chez les A de Mallick Fofana, mais croulent ensuite. Vaesen inscrit deux buts en plus et assure son triplé, John Arthur inscrit le deuxième but de La Gantoise. Au bout des 120 minutes - on jouait des mi-temps d'une heure - Westerlo gagne 6-2, avec un dernier but de Bernat.

Fiche technique :

Westerlo (2e MT) : Gillekens, Seydoux, Perdichizzi, Neustädter, Mabea, Keita, Chikli, Dierckx, Bernat, Vaesen, Vetokele

La Gantoise (1ere MT) : Roef, Okumu, Henry, Lagae, Castro-Montes, De Ridder, Kums, Van Hauter, Salah, Cuypers, Depoitre

La Gantoise (2e MT) : De Schrevel, Godeau, Oladoye, Van Den Bergh, Samoise, Agbor, Munuzero, Odjidja, Fofana, Hjulsager, Bruno

Buts : 39´ Seigers 1-0; 58´ Foster 2-0; 75´ Vaesen 3-0; 78´ Fofana 3-1; 100´ Vaesen 4-1; 113´ Arthur 4-2; 115´ Vaesen 5-2; 120´ Bernat 6-2.