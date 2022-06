Festival de buts pour Zulte Waregem et Leye !

Festival de buts sur la pelouse de la petite équipe de Petegem.

Jusqu'ici, tout va bien pour Mbaye Leye et Zulte Waregem. Ce samedi, un peu comme toutes les équipes de Pro League, c'était soir de match amical. Un déplacement à Petegem pour Leye et ses hommes et ils n'ont pas fait dans le détail.

Une large victoire sur le score de 0-7. Les buteurs du soir sont Braems, Sylla (3X), Vossen, Dompe et Gano. Prochaine rencontre pour Zulte Waregem? Un duel contre le Sporting de Charleroi.