Le Cercle de Bruges touché par le Covid-19 : plusieurs joueurs et un membre du staff sont malades

Le coronavirus est à nouveau en hausse, notamment dans les milieux sportifs. Au Cercle, ils doivent également y faire face.

En particulier dans le cyclisme, beaucoup d'athlètes sont à nouveau infectés, mais aussi au Cercle de Bruges. Het Laatste Nieuws rapporte que le coronavirus s'est installé dans le vestiaire du club. Pas moins de sept joueurs sont malades.

Et ce, alors qu'un match amical contre Monaco est au programme aujourd'hui à 10H à La Turbie. Sans Somers, Decostere, Kanouté et Kehrer. Les joueurs en test : Larade, Bakali et Baranik sont également absents.

Tous ces joueurs sont restés à la maison et n'ont pas voyagé à Monaco. Le T2 Jimmy De Wulf n'a pas non plus fait le déplacement. Des raisons de santé seraient à l'origine de son absence.