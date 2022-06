Neymar intéressé par la Juventus?

Le Parisien pourrait faire ses valises, contrairement à ce qui a été annoncé.

Disposant d'un avenir des plus flous au Paris Saint-Germain, qui pourrait le pousser vers la sortie cet été, l'attaquant Neymar (30 ans, 28 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) suscite l'intérêt de la Juventus Turin. Alors que le Brésilien et son clan ont affirmé à plusieurs reprises qu'un départ du PSG était exclu, le journal madrilène AS vient nuancer cette position ce samedi. D'après le média, l'entourage de l'ancien Barcelonais a en effet commencé à nouer des contacts avec la Vieille Dame, perçue comme une possible porte de sortie.

A supposer que cette information soit avérée, il reste un problème de taille dans ce dossier : la Juve, qui s'apprête à rapatrier Paul Pogba, n'a pas les moyens d'assumer les émoluments XXL de l'Auriverde. A moins que celui-ci accepte de réaliser des concessions salariales, ce qui n'est pas la tendance à l'heure actuelle…