A la rencontre du joyau Christopher Scott, priorité de l'Antwerp

L'Antwerp fait les yeux doux à Christopher Scott, 20 ans, du Bayern de Munich.

Après Vincent Janssen, et avant (?) Toby Alderweireld, l'Antwerp veut recruter un jeune joueur, au nom forcément moins ronflant mais au talent et au potentiel tout aussi intéressant. Le Great Old veut tenter le pari Christopher Scott. A seulement 20 ans, le milieu offensif du Bayern de Munich attire déjà du monde.

Il faut dire que le garçon est précoce. Après avoir fait ses classes chez les jeunes du Bayer Leverkusen, le grand Bayern de Munich vient le chercher. Alors qu'il enchaîne les matchs avec les Espoirs en 3.Liga, Scott joue pour la première fois de sa carrière avec les A. Le 10 avril 2021, avant même son 19e anniversaire, Hansi Flick le fait rentrer à la 66e minute lors d'un nul (1-1) face à l'Union Berlin. Deux semaines plus tard, il joue 8 minutes face à Wolfsbourg. 4 sélections, 2 apparitions avec les A, 5 buts et 9 assists en cumulés avec les jeunes. La saison dernière, Scott n'a pas joué avec l'équipe première sous Nagelsmann, malgré le fait qu'il soit parti en stage de préparation avec le groupe lors de la fenêtre estivale. Sans doute, il n'a pas été aidé par ses problèmes de genoux, l'ayant écarté des terrains pendant 2 mois. En Regionalliga de la Bavière, le natif de Cologne inscrit 7 buts et distille 6 passes décisives. Grâce à ses prestations, il attire en ce mercato le Fortuna Dusseldorf et le Celtic Glasgow.

Précoce, il l'est aussi avec les jeunes de la Mannschaft. Cela fait en effet depuis les U15 que Scott joue avec l'équipe nationale. D'abord chez les U19 puis les U20, il est repris par Christian Worns.

Uniquement un milieu offensif ? Loin de là. Il a en effet été baladé sur de nombreux compartiments du terrain. Son profil, rapide, technique, mais aussi précieux tant à la distribution - avant et dans le dernier tiers - qu'à la finition, lui a permis d'être aligné en tant qu'ailier gauche ou droit, milieu central, gauche ou droit, et même en tant que milieu défensif.

Un diamant à polir, et comme l'écrit 4-4-2, Scott sait bien qu'il n'a pas beaucoup d'avenir actuellement au sein du Bayern, où le secteur offensif est bouché car ultra-compétitif. Il semble décidé à quitter l'équipe B de Martin Demichelis et la Regionalliga, pour franchir les paliers. S'il semblait en partance vers Dusseldorf, l'intérêt de l'ancien Bavarois van Bommel aurait changé la donne. Quand le Great Old intéresse à l'étranger...