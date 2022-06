Officiel : Massimo Bruno est de retour en D1A !

L'ancien du RSC Anderlecht et du Sporting Charleroi s'est engagé au KV Courtrai.

Massimo Bruno (28 ans) est de retour. Un an après sa signature à Bursaspor, en Turquie, l'ancien du RSC Anderlecht et du Sporting Charleroi s'est engagé en faveur du KV Courtrai pour trois saisons, a annoncé le club flandrien. Bruno reste sur une saison de bonne facture en D2 turque, inscrivant 6 buts et délivrant 7 passes décisives pour Bursaspor.

Le KVK s'offre là un joueur d'expérience : en Pro League, Massimo Bruno a disputé 157 matchs sous les couleurs du RSC Anderlecht et du Sporting Charleroi. Il a cumulé 148 rencontres toutes compétitions confondues pour le RSCA, son club formateur, inscrivant 32 buts et délivrant 26 assists au passage. Après des passages mitigés à Leipzig et Salzbourg, il reviendra en Belgique sous les couleurs de Charleroi, se relançant (82 matchs, 11 buts, 16 assists).