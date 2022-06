Frank Arnesen (ex-Anderlecht) va quitter le Feyenoord pour des raisons de santé

Frank Arnesen va quitter temporairement son poste de directeur technique à Feyenoord pour des raisons de santé. La décision a été prise en concertation avec la direction du club. Le club néerlandais compensera son absence en interne pour le moment.

Une bactérie a obligé Arnesen à faire un pas de côté. Son genou était déjà fortement gonflé et le reste de son corps a commencé à réagir également.

Dennis te Kloese, directeur général du Feyenoord a évoqué la situation. "La condition physique de Frank ne lui permet pas d'assumer pleinement les tâches exigeantes qui incombent à un directeur technique, surtout en ce moment. Il est maintenant essentiel qu'il prenne son repos, afin de pouvoir se concentrer pleinement sur son rétablissement. La santé de Frank est la chose la plus importante. Nous espérons donc qu'il retrouvera son état normal le plus rapidement possible."

"Dans la période à venir, nous continuerons sur la voie que nous avons déjà empruntée en ce qui concerne le football", a déclaré Te Kloese. "Au cours des dix-huit derniers mois, Frank a posé des bases solides, avec l'aide de l'équipe de recrutement, sur lesquelles nous pouvons et voulons nous appuyer. Ils continueront également à soutenir la direction au cours de la période à venir. C'est en partie grâce à cela que nous sommes confiants dans notre capacité à faire face à l'absence de Frank pour le moment."