Josh Cavallo craint pour sa vie au Qatar, où les communautés LGBT resteront illégales

Josh Cavallo, l'un des rares joueurs de football à avoir ouvertement fait savoir son orientation sexuelle, craint de se rendre au Qatar où les communautés LGBT sont hors-la-loi.

Le Qatar a affirmé que tout le monde serait le bienvenu lors de la Coupe du Monde 2022, mais a également prévenu : les lois ne seront pas adaptées durant la compétition. Ce qui signifie que l'homosexualité reste en théorie hors-la-loi, comme toute la communauté LGBT. Josh Cavallo (22 ans), international australien ayant rendu publique son homosexualité, craint désormais de se rendre au Qatar avec sa sélection, qualifiée via les barrages.

Dans une interview pour Sky Sports, il a de nouveau fait état de ces peurs. "Je voudrais vraiment aller au Mondial, oui. Mais je voudrais montrer que c'est ok pour tout le monde d'y aller, pas juste pour Josh Cavallo parce qu'il est footballeur et donc protégé. Je veux que ce soit ok pour n'importe qui. Ca m'inquiète, oui. Si je représente l'Australie, ce sera un honneur, mais d'un autre côté, les lois entrent en opposition à cela. Je veux faire quelque chose de grand dans ma carrière, jouer un Mondial a toujours été un rêve, mais est-ce que je veux que pour ça, ma vie soit en danger ?", s'interroge Cavallo.