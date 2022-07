L'Antwerp, toujours plus chaud lors de ce mercato, ciblerait un joueur du Bayern Munich

Marc Overmars et Mark Van Bommel semblent vouloir repousser les limites du club anversois lors de ce mercato estival.

Alors que le Royal Antwerp a déjà officialisé les arrivées de Vincent Janssen, de Christopher Scott et d'Anthony Valencia, le club anversois se montre de plus en plus chaud sur le marché des transferts. Après les rumeurs concernant Guus Til et même Christian Eriksen, c'est désormais un joueur du Bayern Munich qui est ciblé par le Great Old, selon Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.

Omar Richards, arrière gauche de 24 ans, serait devenu la priorité du Matricule 1 pour son secteur défensif. Arrivé libre en Bavière l'été dernier en provenance de Reading, l'ancien international espoirs anglais dispose d'un contrat qui court jusqu'en 2025. Le problème de cette transaction pourrait être l'indemnité de transfert, puisque le club allemand voudrait récupérer 12M € dans l'opération. Un achat n'est donc pas une option actuellement.