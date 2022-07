Un Belge parmi les nominés au titre de coach de l'année au Maroc

L'entraîneur de la FAR Rabat, Sven Vandenbroeck, a été nominé au trophée de coach de l'année au Maroc.

Sven Vandenbroeck (42 ans) entraîne la FAR Rabat depuis janvier 2021. Il a notamment gagné la Coupe et la Supercoupe du Maroc avec son club, ce qui lui vaut d'être nominé pour le trophée d'entraîneur de la saison en Botola Pro, en compagnie de Abdelhay Ben Soltane (MAS Fès) et Walid Regragui (Wydad AC).