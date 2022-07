🎥 Doublé de Gabriel Jesus pour ses débuts avec Arsenal

Après une première large victoire face à Ipswich, Arsenal poursuivait sa préparation contre Nuremberg.

Avec Sambi Lokonga au coup d'envoi, les Gunners étaient menés de deux buts suite aux buts de Geis (24e) et Duah (29e).

La réponse des Anglais arrivait de Gabriel Jesus (47e) directement décisif, 90 secondes après être monté au jeu à la pause.

Elneny (54e) égalisait ensuite, avant que les Gunners ne prennent le large suite à deux auto-goals (Schindler et Handwerker).

Schleimer (73e) gardait les Allemands dans le coup avant que Gabriel Jesus (75e) ne donne le coup de grâce.

Le buteur brésilien s'illustre d'entrée de jeu avec un doublé et Arsenal poursuit son sans-faute en amical avant d'affronter Everton la semaine prochaine.

đŸ‡§đŸ‡· GABRIEL JESUS! đŸ‡§đŸ‡·



Barely 9ïžâƒŁ0ïžâƒŁ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊



⚫ 2-1 🔮 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J