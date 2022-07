Tony Bloom, propriétaire de l'Union et Brighton, évoque la relation entre les deux clubs

Actionnaire majoritaire de Brighton & Hove Albion et de l'Union Saint-Gilloise, Tony Bloom s'est exprimé en amont du match amical entre les deux clubs ce samedi en Angleterre.

Ce samedi, la relation fraternelle entre l'USG et Brighton sera célébrée par un match amical qui aura lieu dans la ville balnéaire anglaise. L'occasion pour Tony Bloom, actionnaire majoritaire des deux clubs, de s'exprimer sur le site officiel de Brighton & Hove Albion. Dans cette interview, il évoque notamment le lien qui unit l'Union et les Seagulls, et qui s'est manifesté par divers prêts ces dernières saisons. "Nous avons une très bonne relation avec l'Union Saint-Gilloise. Nous leur faisons confiance, nous leur avons prêté des joueurs et ils s'en sont très bien sortis", se réjouit Bloom.

"Pour la première fois, nous avons également acheté un joueur de l'Union, Deniz Undav, en janvier dernier et l'avons autorisé à rester en prêt compte tenu de comment il prestait et de comment l'équipe prestait. Cela l'a mis dans de bonnes dispositions pour son retour et il est très heureux d'être là". Undav avait en effet rejoint Brighton lors du mercato hivernal contre 7 millions d'euros, avant de finir la saison chez les Unionistes.

Mitoma désormais à Brighton

Deux joueurs avaient été envoyés en prêt depuis Brighton pour se développer en Pro League : Kaoru Mitoma et Kacper Kozlowski. "Il y a une collaboration entre les deux clubs qui fonctionne assez bien. J'ai hâte du match amical de ce samedi. J'ai regardé beaucoup de matchs de l'Union la saison passée et (Undav et Mitoma) ont très bien presté. Je sais à quoi m'attendre de leur part, même si c'est un gros palier de la ligue belge à la Premier League", reconnaît Tony Bloom. Mitoma, Undav et Kozlowski retrouveront donc leurs anciens équipiers ce samedi (19h).