Mignolet conseille De Ketelaere : "C'est un garçon intelligent"

Charles De Ketelaere ne prend aucun risque lors du stage brugeois. Le Diable Rouge est tout proche d'un transfert record vers Milan, et ne joue pas, mais garde le sourire au bord du terrain.

Simon Mignolet, qui connaît bien ce genre de situation, comprend son équipier. Charles De Ketelaere attend l'AC Milan et son offre de plus de 30 millions avec impatience. "Il ne sait pas ce qui l'attend (rires). Pour le moment, il est sur un nuage et c'est bien normal. J'étais aussi comme ça avant un transfert", déclare le n°2 des Diables dans Het Nieuwsblad.

Mais Mignolet est optimiste concernant le futur de CDK. "Il est très bien entouré, il y a assez de joueurs d'expérience à Bruges pour le conseiller s'il a des questions. Mais c'est aussi un garçon très intelligent, qui sait ce qu'il veut", affirme-t-il. "On verra bien comment la situation évoluera, mais c'est positif pour lui et toutes les parties. On espère qu'il réussira, où qu'il aille".