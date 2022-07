OHL piste un avant-centre suédois

Malgré l'officialisation récente de leur huitième recrue estivale, les Louvanistes continuent de se montrer très actifs sur le marché des transferts.

Pletinckx, Cojocaru, Holzhauzer, Thorsteinsson, Mendyl, Dom, Jackers et Gamboa : voici la liste des joueurs déjà recrutés par OHL lors de ce mercato estival. Un recrutement complet, mais qui n'inclut pas encore de véritable attaquant de pointe capable de venir concurrencer Mousa Al-Tamari.

Selon le média suédois Sport Bladet, Astrit Selmani pourrait être le profil recherché par la direction. Avant-centre de formation, le joueur évoluant à Hammarby va vraisemblablement quitter son club cet été et OHL, au même titre que l'Hapoel Beer Sheva, est intéressé.

L'attaquant kosovar de 25 ans, natif de Malmö et qui n'a jamais quitté le championnat suédois de sa carrière, a inscrit un but et délivré une passe décisive en douze apparitions dans le championnat de Suède cette saison.