Fraîchement retraité, Jack Wilshere est de retour à Arsenal

Miné par de nombreuses blessures à répétition, Jack Wilshere, à peine âgé de 30 ans, n’a toutefois pas abandonné le monde du football. En effet, Arsenal vient en effet d’annoncer que son protégé a été nommé entraîneur des U18.

"Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de Mehmet Ali et Jack Wilshere en tant que nouveaux entraîneurs en chef respectif de nos équipes des moins de 21 ans et des moins de 18 ans", indique le communiqué des Gunners.

We're delighted to announce our new Under-21 and Under-18 coaching staff 👇