Genk en passe d'accueillir sa première recrue estivale

Le remplaçant de Kristian Thorstvedt est en route pour Genk. Comme annoncé, les Limbourgeois ont jeté leur dévolu sur l'Argentin Nicolas Castro et l'affaire est quasiment conclue.

Le milieu défensif de 21 ans arrive en provenance des Newell's Old Boys et coûtera environ 3,5 millions d'euros. Castro a déjà joué 51 matchs pour Old Boys et a marqué 9 fois. L'Eintracht Francfort l'avait également dans son viseur, mais le club allemand a choisi Mario Götze.

A Genk, il doit devenir le remplaçant de Thorstvedt. Il ne reste que quelques détails à finaliser avant de pouvoir le présenter. Ce serait la première acquisition des Limbourgeois.