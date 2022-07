(Exclusif) Pierre Bourdin : "On a fait machine arrière d'un coup et la mayonnaise n'a pas pris"

Après quatre années de bons et loyaux services, le Français a quitté le Beerschot cet été. Libre de tout contrat, le défenseur central a hâte de relever un nouveau challenge.

Pierre Bourdin est revenu sur son passage au Beerschot, un club qu'il avait rejoint en 2018 en provenance du Lierse. "J'ai passé quatre belles années au Beerschot. La première fut plus compliquée me concernant car j'avais du mal avec la façon de faire du coach (Stijn Vreven) de l'époque. Mais au final, ce fut une bonne année collective puisque nous sommes parvenus à nous hisser en finale de la D1B contre Malines", nous confie le Français. "La seconde année fut extraordinaire avec l'arrivée sur le banc d'Hernan Losada. Nous avons joué un très bon football nous permettant ainsi d'être champion. Puis en tant que promus, nous avons effectué une très bonne saison en D1A. Ensuite, ce fut l'inconnue la saison dernière après le départ de Losada et de Will Still. Nous avions un staff jeune et moderne qui pronait un football offensif puis on fait machine arrière d'un coup. La mayonnaise n'a pas pris. Nous avons mal débuté avec dix défaites en douze rencontres et ce fut dur de revenir malgré quelques sursauts d'orgueil", souligne l'ancien joueur du Cercle de Bruges.

"Mon meilleur souvenir ? Le titre en D1B et la bonne saison en D1A qui a suivi. Nous étions un vrai groupe et une bande de potes sur et en dehors des terrains. J'espère que le club retrouvera au plus vite l'élite du football belge", ajoute le joueur âgé de 28 ans.

© photonews

Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur comme beaucoup d'autres disposait d'une clause dans son contrat qui lui permettait de quitter gratuitement le club anversois en cas de relégation. "Un risque peut-être, mais j'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai envie de relever un nouveau challenge. Rester en Belgique ? Je vis ici depuis huit ans où j'ai disputé 248 rencontres, c'est devenu mon deuxième pays. Je m'y sens très bien, j'espère trouver un projet intéressant afin de poursuivre mon aventure en Jupiler Pro League. En huit ans, je n'ai évolué que dans trois clubs, cela prouve que je m'investis toujours dans un club et son projet. Je suis quelqu'un qui m'implique énormément dans un groupe", explique le défenseur central gaucher. "Mon avenir ? Je prends le temps d'analyser les propositions et de prendre la bonne décision. J'ai 28 ans et après deux saisons en D1A, je pense être capable d'apporter de l'expérience et de la qualité au sein d'un jeune groupe. Il y a eu deux pistes concrètes en France et quelques sollicitations en Belgique pour l'instant. Nous verrons ce que l'avenir me réserve", a conclu Pierre Bourdin.