L'Union et le Standard se disputent un attaquant français passé par de grands clubs

Comme souvent, les clubs de Pro League s'intéressent au même joueur. Le Standard et l'Union ont les yeux rivés sur Yaya Sanogo.

L'attaquant français de 29 ans nous avait précédemment confié qu'il avait des offres en provenance de Belgique et les noms des clubs ont maintenant été confirmés à notre rédaction. Le Standard et l'Union veulent tous deux le faire venir et lui ont déjà parlé.

Le dernier match officiel de Sanogo remonte cependant au 8 mai 2021. Huddersfield, son ancien club, a résilié son contrat. Sanogo est un pivot d'1m94 avec de bonnes capacités de conservation du ballon. Arsenal l'a récupéré sur un transfert gratuit d'Auxerre, où il a fait sa percée en 2011. Les Gunners, cependant, ne lui ont pas donné beaucoup d'opportunités et le prêtent à l'Ajax, Toulouse et Charlton.

L'ancien international espoir français souhaite désormais relancer sa carrière et verrait bien cela se produire en Belgique. Quelques clubs écossais sont également intéressés, mais il préférerait une aventure belge.