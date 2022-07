Renaud Emond et le Standard prêts pour la nouvelle saison : "Ce résultat nous donne beaucoup de confiance"

Le Standard de Liège a clôturé sa préparation estivale par un partage contre le Borussia Mönchengladbach (1-1) à Sclessin ce samedi après-midi. De bon augure pour la reprise de la nouvelle saison vendredi prochain contre La Gantoise.

Le Standard de Liège s'est rassuré avant la nouvelle saison qui débutera le week-end prochain avec ce partage contre le club de Bundesliga. "C'est important moins d'une semaine avant la reprise du championnat. C'est toujours bon pour la confiance et cela fait du bien de ne pas perdre contre une grosse équipe comme le Borussia Mönchengladbach. C'est très positif", a confié Renaud Emond à l'issue de la rencontre.

Après avoir encaissé le premier but de la partie, le matricule 16 a mis beaucoup de pressing et est revenu au score. "Nous n'avons pas paniqué et avons continué à faire ce que le coach nous demande. Et nous avons mieux joué en seconde période puisque nous avions la possession du ballon. La meilleure période de la préparation estivale", a souligné l'auteur du but liégeois.

"Les applaudissements du public ne trompent pas"

Vendredi prochain, place à La Gantoise lors de la première journée de D1A. "Mentalement, nous sommes prêts. Puis, nous progressons et où on peut le voir sur le terrain. Nous devons encore nous améliorer sur les phases arrêtées. Ce résultat nous donne beaucoup de confiance avant la reprise. Il y avait du pressing et des occasions, et les applaudissements du public ne trompent pas. C'est bien, mais ce qui compte sera le championnat. J'ai assez d'expérience pour savoir que si nous ne sommes pas là lors des deux premières journées, on oubliera vite cette belle préparation. Il faut rester humble et continuer à travailler", a conclu Renaud Emond.