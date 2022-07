Anderlecht, un nouveau centre de post-formation pour les jeunes attaquants européens ?

Après Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee et Sebastiano Esposito, Fabio Silva est le quatrième grand espoir européen au poste d'attaquant de pointe à rejoindre le Sporting d'Anderlecht ces deux dernières années.

Et si le Sporting d'Anderlecht se transformait progressivement en un grand centre de post-formation pour les jeunes attaquants prometteurs des grands clubs européens ? Avec des moyens financiers limités, le club bruxellois doit faire preuve d'ingéniosité sur le marché des transferts afin de constituer une équipe compétitive à moindre prix.

Au poste d'attaquant de pointe, Peter Verbeke et ses compères semblent avoir trouvé une bonne stratégie : se faire prêter des jeunes attaquants considérés comme prometteurs aux quatre coins de l'Europe.

Ce fil conducteur a débuté en août 2020, lorsque les Mauves ont officialisé l'arrivée en prêt de Lukas Nmecha en provenance de Manchester City. Après quarante rencontres avec le RSCA, le jeune attaquant allemand a ensuite été vendu à Wolfsburg contre la somme de 8M €. Auteur de 21 buts avec le Sporting, il a confirmé les espoirs placés en lui par les Cityzens, montrant par la même occasion à la direction d'Anderlecht qu'il s'agit d'une stratégie de recrutement idéale sur le court terme.

Chargé de faire oublier ce même Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee est arrivé en prêt la saison dernière en provenance du Bayern Munich. Souvent bien trop peu généreux dans ses efforts physiques, l'attaquant néerlandais a tout de même inscrit 18 buts et délivré 13 passes décisives lors de sa première saison complète dans une équipe de première division. Retourné au Bayern Munich cet été, il pourrait s'engager avec Bologne dans les prochaines heures. Décisif à quatre reprises en Coupe de Belgique, il a bien failli permettre au Sporting d'Anderlecht de remporter son premier trophée depuis 2017.

Cette année, Peter Verbeke et le Sporting d'Anderlecht ont décidé de faire confiance à Fabio Silva et à Sebastiano Esposito. Le premier cité, acheté par Wolverhampton pour 40M €, aura l'opportunité de faire ses armes dans notre championnat de Belgique avant de retrouver une Premier League qu'il connaît depuis deux saisons. Arrivé en prêt de l'Inter Milan, Sebastiano Esposito a suivi les conseils de Romelu Lukaku et a également choisi le club de la capitale pour faire exploser sa carrière.

Comme lors des deux dernières saisons, le Sporting d'Anderlecht se retrouve donc avec des attaquants très prometteurs, en prêt. Si cette stratégie s'est value payante sur le court terme, le travail devra être répété chaque été tant les éventuelles options d'achat demandées par ces grands clubs européens paraissent démesurées comparativement aux moyens financiers que possède le RSCA.