Chancel Mbemba répond aux critiques sur son âge

Officiellement âgé de 27 ans, Chancel Mbemba (47 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022 au FC Porto) serait âgé de 33 ans selon certains qui mettent en avant sa première licence stipule qu’il aurait 6 ans de plus. En 2013, la Fifa avait confirmé auprès de la chaîne CNN avoir ouvert une enquête pour éclaircir des zones d’ombre sur l’identité de celui qui évoluait alors en Belgique, du côté d'Anderlecht. A ce moment-là, ses dirigeants assurent qu’il a vu le jour en 1994. Sauf que ses premières licences, signées dans les clubs de La Grâce et de l'AS Mputu, en République démocratique du Congo, indiquent qu'il est né… en août 1988.

Le défenseur central n’a pas souhaité s’attarder sur le sujet ce mardi à l’occasion de sa conférence de présentation. "Il y a beaucoup de gens qui parlent. Ca fait onze ans... Je fais mon boulot, je ne sais pas qui va connaître mon âge comme moi, comme ma mère, comme mon père. Les gens parlent, bravo", a poliment balayé l’international congolais (64 sélections) devant les médias.